Retoña de Chayanne sorprende al mostrar su talento para el canto Isadora Figueroa, la retoña de Chayanne se llenó de aplausos, luego de subir un video a Instagram interpretando conocidos temas.

A raíz de la crisis mundial que se vive por el coronavirus, son varios los que han decidido cuidarse y quedarse en cuarentena preventiva. Tal es el caso de Chayanne, quien al igual que varios artistas, han enfatizado en el llamado a quedarse en casa.

El cantante puertorriqueño está aislado con su familia, con quienes ha aprovechado de ejercitarse tal como demostró en un reciente video en redes sociales. A la vez, también ha habido espacio para la música, tal como se encargó de dejar en evidencia su retoña Isadora.

La chiquilla de 19 años compartió en su cuenta de Instagram un video donde interpreta himnos como ‘Let it be’ o ‘We are the world’ en español, solo con su voz y teclado. «A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón…la música. #yomequedoencasa», escribió la hija de Chayanne en la publicación.

Obviamente que en pocos minutos Isadora se llenó de felicitaciones por su dulce voz y fue inevitable que algunos la compararan con su papá, asegurando que heredó su talento.