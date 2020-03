Cachupín se esguinzó de tanto mover la cola por la felicidad de tener a sus dueños en casa

Un adorable perro salchicha de siete añitos se hizo viral en Twitter luego de que su dueña asegurara que debido a la cuarentena que lleva a cabo junto a su familia, el can se esguinzó la cola de tanta felicidad por estar acompañado todo el día en casa.

Emma Smith contó a través de la red la historia de “Rolo”, el cachupín salchicha que dejó de mover la cola inesperadamente al punto de preocupar a sus dueños. «Su cola dejó de funcionar, por lo que lo llevamos a la veterinaria y nos dijo que tuvo una esguince por tanto menearla», explicó la mujer de Essex, en Inglaterra.

El hecho causó mucha gracia y ternura en las redes sociales debido a que el perro probablemente estaba muy feliz por pasar todo el día junto a su familia. Tras cientos de mensajes de apoyo al perrito, la joven compartió una serie de videos y fotos del cachupín, detallando que se encuentra tomando remedios y que si bien es feliz, ya no puede mover tanto la colita.

Revisa las publicaciones a continuación:

Didn’t expect this happen😂, for those asking, he is currently on pain relief and the vet said he should be healed within a week, this is him on the 2nd day. He is super happy and there is now movement from side to side but he is struggling to lift it up in the air. pic.twitter.com/dY0o96HOpj

— Emma smith (@Emmasmith77xx) March 21, 2020