Hacen pebre a Gala Caldirola por fotito de «las cosas simples de la vida» Luego de subir una postal a Instagram, Gala Caldirola se llenó de pesados comentarios asegurando que no tenía nada que ver su comentario.

Hace algunas semanas que Gala Caldirola se encuentra en Chilito junto a su retoña Luz Elif, para participar en ‘Bailando por un sueño’. Esta decisión incluso la llevó a vivir un duro momento con Mauricio Isla.

«Yo creo que el amor es libre y alguien que te ama no te tiene que prohibir que cumplas tus sueños» lanzó durante su debut en el programa de baile.

De todas formas, Gala sigue manteniéndose muy activa en redes sociales, donde cuenta con más de dos millones de seguidores. Así fue como lo demostró a través de su cuenta de Instagram con la última fotito.

También te puede interesar: "Mucho Photoshop": Hacen pebre a Gala Caldirola por su última fotito

«Cuando aprendes a disfrutar de las cosas simples de la vida, lo ves todo con otra perspectiva» escribió la chiquilla junto a la selfie.

Pese a esto, Gala se llenó de malos comentarios por parte de sus seguidores, quienes le recriminaron que no tiene idea de qué son realmente «las cosas simples de la vida».

«jajaja, las cosas simples de la vida», «una foto al aire libre con tu bebita jugando quizás pueda recibir el título…disfrutar de las cosas simples de la vida…pero ahí toda producida nosesiiii😂😂 pero cada uno como ve las we…. no más», «También me causó risa, sobre todo la simpleza de la foto», «Súper simple con mí iPhone jajajaja», «Que poca empatía con tu país gala con lo que está sucediendo en España y ni un mensaje de ánimo no me lo esperaba de ti», «Cuando el coronavirus te pise los talones disfrutarás mucho de la vida. Cuando veas un segundo como vive ahora mismo tu país, te darás cuenta lo poco que podemos disfrutar de la vida. Viva España» fueron algunas de las críticas que recibió Gala.