Cristián Sánchez tras su salida de TVN: «La sensación de sentirme libre es impagable» A más de dos meses de su renuncia a TVN, Cristián Sánchez se confesó sobre los cambios en su vida al estar alejado de la TV.

A fines de diciembre Cristián Sánchez confirmó su salida de TVN, tras renunciar a la señal estatal en la que estuvo por casi cuatro años. Y ahora el animador conversó con Las Últimas Noticias, donde contó cómo ha cambiado su vida esta decisión.

En la entrevista, confesó que cada día se siente mucho mejor. «Estoy cada día más convencido que es la mejor decisión que pude haber tomado».

De hecho, Cristián declaró que hay gente que le pregunta si se estiró la cara o no, solo por lo relajado que se encuentra. «La sensación de estar más liviano, de sentirme libre es impagable», señaló.

De hecho, habló de su relación con Diana Bolocco con respecto a los horarios. «Cuando a las seis de la mañana suena el despertador de la Diana, siento un poco de pena por ella y mucha felicidad porque no me tengo que levantar para irme al matinal», contó.

Y es que tras este cambio, Cristián Sánchez también habló sobre cómo era su situación antes de dejar TVN. «Me pasaba metido en TVN. Estaba completamente desequilibrado», fueron parte de sus palabras. Además, agregó que incluso tuvo que hacer terapia con un siquiatra y tomar pastillas.

«Lo bueno es que me di cuenta y tuve el coraje de decirle no al canal. La Diana fue súper apoyo. Me veía mal y me dijo: ‘la carga la vemos en el camino’», finalizó.