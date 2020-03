«Como bailarín eres un muy buen cantante» hacen bolsa a Américo en ‘Bailando…’ Este lunes Américo bailó nuevamente en el 'Bailando por un sueño', pero fue criticado duramente, especialmente por el jurado Aníbal Pachano.

La noche de este martes de emitió un nuevo capítulo de ‘Bailando por un sueño’ y en esta oportunidad los participantes tuvieron que sorprender con coreografías al ritmo de la onda disco. Siendo Américo uno de los primeros en presentarse.

El intérprete de ‘Te Vas’ bailó junto a Holanda Olivos. Además, durante la noche de ayer, se presentaron Thiago Cunha junto a Chantal Gayoso y Katherine Orellana con Felipe Román.

Pero pese a sus ensayos, la rutina de Américo terminó siendo la más comentada en redes sociales. Esto debido a las duras críticas que recibió por su desempeño. Especialmente fue uno de los jurados del espacio, Aníbal Pachano, el que hizo más bolsa al cantante. Pero no fueron solo sus comentarios, sino que al momento de calificarlo, le puso ni más ni menos que un uno.

El bailarín che le dedicó duras palabras a Américo durante su evaluación. «Como bailarín eres un muy buen cantante» fue parte de lo que lanzó Pachano.

Y la cosa no se quedó ahí, porque al parecer el cantante se picó y le respondió altiro: «He dado todo lo que he podido, lo que me digan lo asumo, ahi voy dando todo lo que puedo dar de mi, pero espero que reconozca a Holanda y a Fabián» dijo Américo.

Por su parte, Pachano le respondió al cantante que: «Entiendo que estás trabajando solo con una bailarina, siendo de partner y marcando una coreografía que no llega a puerto».