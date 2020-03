Amaro Gómez-Pablos y su llegada a ‘Bienvenidos’: «No me imaginaba animado un matinal» Tras su debut en el matinal de Canal 13, Amaro Gómez-Pablos se refirió en una entrevista a su nuevo desafío y cómo fue que llegó allí.

Este lunes te contamos que finalmente Amaro Gómez-Pablos hizo su debut en la animación de ‘Bienvenidos’ con diferentes opiniones del público frente a su rol como conductor.

Su primer día en el matinal de Canal 13 estuvo marcado por una entrevista en profundidad que le hizo a la primera dama Cecilia Morel, quien se refirió a la situación actual por la que pasa el país.

Y fue tras su debut que Amaro conversó con FMDOS, donde aseguró que: «Estoy muy contento con el afiatamiento que existe en el equipo y particularmente con el abrazo que me ha dado Tonka. Creo que vamos a ser una pareja formidable».

«Y en términos de contenido, feliz con lo que fue el alcance y la sintonía lograda a través de la entrevista y el golpe periodístico que implicó la conversación con la primera dama» agregó.

Junto con esto, Amaro se sinceró sobre su debut como animador de ‘Bienvenidos, reconociendo que no estaba en sus planes llegar a un matinal.

«No me imaginaba animado un matinal. Nunca. Era alérgico, incluso, a la idea en un inicio, porque pensaba que no era una faceta mía en la televisión. Eso, hasta que finalmente los ejecutivos del canal me persuadieron diciéndome ‘mira, Chile ha cambiado, el matinal ha cambiado, requiere más contenidos periodísticos…’. Y frente a esa consideración lo pensé y dije ‘bueno, ¿y por qué no? Probemos, hagámoslo, aventúrate y tírate de piquero, pero que sea un piquero profundo’. Y así fue» cerró el periodista.