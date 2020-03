Adriana Barrientos respondió a las acusaciones de Luli Tras las extrañas publicaciones que subió Luli a Instagram donde se lanza contra Adriana Barrientos, la modelo decidió responderle.

Durante los últimos días, Luli ha publicado una serie de registros que preocupan a sus seguidores por el estado mental de la modelo, quien en un video aseguró que «Me da absolutamente lo mismo todo, me aburrí (…) estoy ahora, al borde de la muerte».

Pero eso no es todo, sino que la ex Reina de Viña también se fue en contra de Adriana Barrientos, acusándola de ser una de las que más le hace bullying. Es por esto que más tarde publicó una serie de posteos sobre ‘La Leona’, donde escribió: «¡¡ASESINA!! ¡Ahora llama a tu hermano que es abogado po!».

Tras los extraños mensajes de Luli, fue la propia Adriana que decidió salir a defenderse a través de Instagram, por lo que en sus historias publicó una serie de mensajes.

Junto con esto aprovechó de comentar los dichos de Luli, asegurando estar muy afectada. «Mientras estaban todas en la marcha yo estaba en mi casa casi que llorando (…) qué les puedo decir. Me mandaron pantallazos e imágenes del video en vivo que hizo la Luli, que entiendo que en este minuto, no sé, se quiere (…) Dice que está en peligro, que hay cinco países que la están buscando para matarla, que está con ese tema».

Además de agregar: «Salió hablando mal de mí y hoy es el Día de la Mujer y que paja. Estoy como la mierda, la mierda, me gustaría poder contarles lo que me pasó».

Finalmente publicó una historia donde Adriana indicó que: «Amigos, no tengo idea por qué la gente me calumnia de esta manera. No tengo idea qué he hecho yo para ganarme el título de ‘asesina’. Pregúntenle a quién posteó. Hace hora y media mi teléfono explotó de manera salvaje (con mensajes)».