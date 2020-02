«Voy a quedar de rota» Vale Roth habla de su participación en ‘Bailando por un sueño’ En una reciente entrevista, Vale Roth confesó que no está ni ahí con caerle bien a la gente en el programa y que llega completamente renovada.

Durante la mañana de este jueves se confirmó que, Vale Roth, vuelve a la televisión como participante de ‘Bailando por un sueño’ de Canal 13.

De acuerdo a lo que comentó a Fotech, apoyará a la fundación “Ganémosle a la calle”, que inserta el deporte en los barrios vulnerables en Chile.

“El desafío para mí es la responsabilidad, el estar todos los días haciendo algo. Yo soy súper responsable con el deporte, pero dejada en esto de los programas, me han echado de varios por lo mismo. Así que espero lograrlo, ser constante y responsable”, expresó Vale al portal de farándula.

“Hoy estoy súper relajada, igual sigo siendo revelada y rebelde. Eso no lo voy a cambiar porque mi esencia no cambia, pero sí estoy más centrada, no salgo de lunes a lunes como era antes, no me mando cagada tras cagada. Algunas sí, pero que no se saben gracias a la farándula que ya murió, estoy agradecida de eso… Estoy más vieja, no quiero seguir en las mismas, hay que cambiar”, sostuvo.

Junto con esto, Vale se refirió a las crisis de pánico que sufre y al estar expuesta al público en el programa. “Me da taquicardia, me dan crisis de pánico, las pulsaciones se te aceleran, te transpiran las manos y es un poco complicado, por eso no sé si tomar meditación para aprender a relajarse un poquitito, los nervios”, indicó.

Asimismo, adelantó que en el detrás de cámara del show, las personas se van a encontrar con una Vale Roth diferente.

“Yo he cambiado bastante a lo que era antes. Antes era súper sociable y yo quería caerle bien a todo el mundo, sonreía todo el rato. Ahora soy simpática, pero tengo más carácter, si no te quiero hablar no te voy a hablar, si ando pesada voy a ser pesada, soy así (…) yo sé que hay gente que va a entrar, que sé que me pela y que habla mal de mí, y que me venga a saludar, yo le voy a correr la cara, voy a quedar de rota y me da igual. Si me estás pelando dímelo en la cara”, cerró.