Doctor chino que advirtió sobre el coronavirus en diciembre falleció por la enfermedad

En diciembre, la polémica que rodeó al doctor Li Wenliang prontamente tomó protagonismo mundial. Resulta que el doctor chino habría advertido a sus colegas sobre el brote del coronavirus, afirmación que fue desestimada. Al punto de acusarlo de ser precursor de ‘comentarios falsos’.

Wenliang, escribió a sus colegas en sus grupos de redes sociales. Que para el 30 de diciembre existían siente casos de Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS), confirmados. Momento en el cual el médico desconocía que el nuevo virus pertenecía a una cepa desconocida. La publicación de Li se viralizó rápidamente.

A partir de lo último Li y otros siete médicos, que se refirieron al posible brote de una epidemia, fueron citados a la Policía de la ciudad de Wuhan. Lugar en el cual se les advirtió que, no hicieran «declaraciones falsas en línea» que pudieran alterar el orden público.

Según indica el portal chino Global Times. «El médico chino Li Wenliang, uno de los ocho denunciantes que intentó advertir a otros médicos del brote de coronavirus ha muerto por el coronavirus este jueves en Wuhan».

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020