Participante de ‘Contra Viento y Marea’ confesó el triste final de sus abuelos La pareja de abuelitos celebró sus bodas de oro en el programa.

Hace ya varios meses que, ‘Contra Viento y Marea’, tiene un formato especial, donde Pancho Saavedra se vuelve a encontrar con las parejas que fueron protagonistas en el programa, para ver en que están ahora.

Y anoche Canal 13 mostró el último capítulo donde se revivió la historia de Aracelly y César.

Este par de tortolitos lo pasó re mal en la previa del casorio. Todo esto porque la novia tenía muchas cosas encima aparte de organizar el matri. Además, tenía que cuidar a sus abuelitos Luis y Fresia, quienes estaban los dos enfermitos, debido a su avanzada edad.

A lo largo del capítulo, la pareja de adultos mayores, se fue ganando el cariño de los seguidores del espacio, tanto así que hasta pasaron a ser parte de la historia principal. Aracelly les regaló la celebración de sus bodas de oro. Por lo que primero se casaron los tortolitos y después los abuelitos renovaron sus votos.

También te puede interesar: Novia que suspendió matri en ‘Contra viento y marea’ afronta delicado problema de salud

Y cuando ya han pasado poco más de dos años de este capítulo, Panchito Saavedra se volvió a reunir con la pareja para preguntarle cómo iba su vida de casados. Y cómo estaban sus familiares. Fue en ese momento donde se dio a conocer que la pareja había fallecido.

“Ocho meses después que salió al aire el programa, mi papito se fue al cielo a descansar de todo lo que tuvo que sufrir”, dijo una emocionada Aracelly.

“Él andaba en todas conmigo, en el nacimiento de mis niñas, en el colegio, en los cumpleaños, en mi casa. Si bien vivíamos en comunas diferentes,siempre nos veíamos y cuando no podíamos, la llamadas por teléfono eran infaltables”, agregó.

La chiquilla dijo que toda esta situación había sido muy difícil para su abuelita. “Ella lloraba todos los días. Tenemos un cuadro de él (Luis) en el comedor y ella le conversaba todos los días, le daba los buenos días y las buenas noches. Quedó con una pena tremenda, lo echaba mucho de menos. Intentábamos acompañarla, pero en el fondo de su corazón tenía mucha pena».

“Pasaron nueve meses y ella no aguantó. Lo extrañaba tanto que ella deseaba irse a su lado. Tenía los pulmones malos y desgastados y le dio influenza. Estuvo un mes internada en una clínica, conectada a un ventilador mecánico. Hubo un día que no podía más y la desconectaron. Duró tres días más y ya no resistió”, finalizó.