Otro más: Memo Bunke fue pifiado en Festival de Chanco El comediante no tuvo un buen fin de semana.

Como ya te hemos contado estamos en la temporada donde los festivales están a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son la seguidilla de pifias que han recibido los humoristas.

Todo partió con Che Copete y siguió con Óscar Gangas. El ‘Flaco’ se salvó. Pero Memo Bunke fue el nuevo pifiado del verano.

Esto ocurrió en el Festival de Chanco en el Maule, el que por primera vez dado por la tele en La Red.

El humorista llevaba cerca de 7 minutitos en el escenario cuando se empezaron a sentir las primeras pifias. Todo porque contó un chiste sobre la salida de dos amigas que no les gustó a los asistentes.

«Voy a decir algo. Yo sé que hay gente que a lo mejor no me conoce y hay gente que a lo mejor si lo ha hecho durante 20 años que he estado arriba de los escenarios. Le voy a pedir a aquellos que no les gusta mi show que pueden aprovechar de ir a comprar algo para comer, vayan a fumarse un cigarro, un pito, pero no por culpa de algunos que están pifeando no vamos a huev… al resto», dijo el comediante.

«Ante todo respeto, porque es difícil pararse acá arriba compadre», fue con lo que cerró el humorista.