Lisandra Silva saca aplausos con bella sesión de fotos de su embarazo A través de su cuenta de Instagram, Lisandra Silva subió unas elegantes fotitos donde luce su embarazo y le dedicó un mensaje a su retoño.

El pasado mes de diciembre te contamos que a través de un tierno video, Lisandra Silva junto a Raúl Peralta anunciaron que se convertirán en papás por primera vez. Tras el bello anuncio, la cubana ha contado en varias ocasiones cómo se siente en esta nueva etapa de su vida.

Ahora, en su cuenta de Instagram la chiquilla subió una sesión de fotos en la que luce su guatita de 23 semanas de embarazo usando una delicada transparencia. Junto con esto, aprovechó de compartir una sincera reflexión.

«En dulce espera🤍Diario de una mamá: ya son 23 semanas, y cada día me conecto más con mi bebé Noah. Comienzo a mentalizarme y entrar en el Mundo materno, no les miento, mas conozco del tema, mas me aterroriza la idea de traer al Mundo un pequeño inocente, indefenso. Me siento tan afortunada, y bendecida, a veces no puedo creer que Dios me haya dado este regalo tan grande y tan importante» comenzó escribiendo Lisandra.

Junto a lo que agregó: «Me siento elegida y única Por estar creando una vida dentro de mi y más allá de eso siento una gran responsabilidad. Tengo mucho miedo e incertidumbre. A veces me pregunto si seré suficiente, si seré la madre que necesito ser, para críalo y enseñarle de la vida. Espero serlo, quiero serlo. E dejado de pensar en mi, pienso solo en el, en su bienestar y en su salud y felicidad. #momtobe #23weeks».

Tras esto, Lisandra Silva publicó nuevas imágenes en las cuales relató sus deseos de conocer pronto a su primer retoño.

«Amarte al infinito ♾Diario de una mamá: sentir su corazoncito en cada eco es cómo sentir a Dios cerca de mi, verlo cómo crece y se desarrolla sano y fuerte me regala una dicha infinita. Y pensar que faltan algunos meses para conocerte pero ya te amo con locura. Mi pequeño Noah♥️» cerró.