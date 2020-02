«Gracias nuevo Chile» Mon Laferte donará sus gaviotas Al finalizar su show en el Festival de Viña 2020, Mon Laferte aseguró que a raíz de la situación que se vive en Chile, donará las gaviotas.

La cantante nacional Mon Laferte anunció en el escenario del Festival de Viña que donará las Gaviotas de Plata y Oro que ganó.

“No quiero que esto se tome a mal (…) pero como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil”, comenzó diciendo.

También te puede interesar: Te dejamos los mejores memes de Mon Laferte en Viña 2020

“A modo significativo, yo voy a entregar mis Gaviotas, porque yo no quería venir a celebrar un festival“, expresó.

Agregando que “se las voy a dar a alguien que necesite, a alguna fundación si la quiere rifar“.

“No es que yo no quiera las Gaviotas, porque el cariño ya me lo llevo. Las devolvería… esto no es una ofensa, para nada (…) Gracias nuevo Chile”, concluyó.