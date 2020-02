Aquí están los memes de la rutina de Pedro Ruminot

Este viernes es la última noche del Festival de Viña y Pedro Ruminot fue el encargado de hacer reír al público de la Quinta Vergara, triunfando con su rutina cargada a la crítica social.

Un éxito total se convirtió la segunda presentación del comediante, quien no sacó carcajadas con su rutina, sino que también sorprendió al invitar al escenario al ex futbolista Marcelo Pablo Barticciotto y al vocalista de ‘El Símbolo’.

Obviamente que Ruminot se llevó las gaviotas de plata y oro en medio del aplauso de los asistentes. Mientras que redes sociales se llenaron de memes por su presentación.

— i$i 🥶IS SEEING LANA ! (@punkosmo) February 29, 2020

Mi bandera estar en tu bandera!!!

My president is la mascota de your president!!!

Como no olvidar cuando Bracitos Cortos se pasó por la raja el «respetar la bandera»…#Ruminot #Viña2020 pic.twitter.com/ioJEyWMvrH

— Juan Lizana (@JJLizana) February 29, 2020