Adriana Barrientos fue víctima de portonazo por tercera vez: «El tipo tenía una metralleta en la mano» En una conversación con el programa 'Intrusos', Adriana Barrientos contó como logró arrancar de un portonazo a la salida de su casa.

Durante la noche de este domingo, Adriana Barrientos, se convirtió por tercera vez en víctima de un portonazo justo a las afueras de su hogar, ubicado en el sector de El Golf.

La modelo conversó con el programa de farándula ‘Intrusos’, donde comentó que: «A eso de las 21:30 de la noche me di cuenta en la rotonda que me venía siguiendo un auto, y que el tipo que estaba ahí tenía una metralleta en la mano».

Junto con esto, Adriana contó de detalles de cómo fue el intento de asalto, el cual afortunadamente logró evadir. Asegurando que decidió acelerar, pues vio que estaba siendo acorralada por un auto, lo que la ayudó a llegar rápidamente a su departamento.

«Llamé al conserje para que me abriera el portón y no estaba totalmente abierto, faltaba y se para un tipo al lado mío y solo reaccioné a tocar mucho la bocina sin bajarme del auto, y los tipos se fueron» relató al espacio de La Red.

Posteriormente Adriana habló con el portal Página 7, donde aseguró que es la tercera vez que le ocurre algo así y que en su calle está situación es la quinta del año. «Fue súper fuerte pero gracias a Dios hoy tengo amigos que me acompañen. No me atrevo a salir sola a la calle».

Además aprovechó de enfatizar que la situación resultó lamentable, y que «la única solución es pedir ayuda al alcalde para ver si puede poner mayor seguridad en las calles».