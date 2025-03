José Antonio Neme vuelve a Mucho Gusto y habla por fallida salida: «En este canal nos mandamos cagazos»

En medio de todo el escándalo que se vive en Mega por el fallido cambio de rostros que finalmente quedó en nada, es que durante la mañana de este martes, José Antonio Neme volvió a la animación del matinal, a menos de una semana de su despedida.

Así que como se podía esperar, en los últimos minutos del Mucho Gusto, es que aprovechó de referirse a esta situación, confirmando que seguirá por un largo rato al mando.

«Yo tenía mi día descanso (el viernes pasado), me retiré de este programa, me despedí tal como me pidieron que me despidieran y me hicieron un regalo que ahora lo deben poner entre la radio Kioto y las tijeras de Viñuela, porque tenemos que recordar que en este canal nos pegamos cagazos», comenzó señalando.

El mensaje de José Antonio Neme al público

Siguiendo por esta línea, José Antonio Neme le envió un mensaje al público que los sigue en el espacio. «Lo segundo que tengo que decir es que pasamos a llevar su confianza, porque más allá de los problemas internos que nosotros podemos tener, yo creo que traspasamos por un error la confianza de usted, que nos sintoniza todas las mañanas».

«Y yo lo digo también por Rodrigo (Sepúlveda) y Juan Manuel (Astorga)«, continuó el periodista.

Junto con esto, mencionó que «yo creo que ahora tenemos que ponernos a trabajar duro para salir adelante. Estoy muy feliz y quiero renovar mi compromiso con este programa y este equipo. Estoy feliz de estar con mi Karen querida».

Por último, José Antonio Neme aprovechó de dedicarle algunas palabras a quienes trabajan en la industria televisiva: «Nunca hay que no escuchar a la gente. Y esto va para todos los canales».