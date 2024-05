¡De impacto! Revelan nuevos detalles de la mujer con la que pillaron a Fernando Solabarrieta

Luego de su comentada separación de Ivette Vergara, es que Fernando Solabarrieta volvió al centro de la polémica, esto luego de que filtrara una foto junto a una mujer desconocida, disfrutando en un local nocturno del sector oriente.

En ‘que te lo digo’, se encargaron de mostrar la postal, agregando que «está muy bien acompañado ahí de la mano (…) me dicen que habría compartido un par de minutos ahí con esa chiquilla en esta discoteque. No sabemos cómo terminó la noche».

Siguiendo por esta línea, Luis Sandoval mencionó: «Me dicen que lo pasó bastante bien, que se le vio en algunos momentos eufórico. Bastante distendido«, además de revelar que en los próximos días contarían más detalles.

¿Quién es la misteriosa mujer con la que vieron a Fernando Solabarrieta?

Es tras esto que, en el más reciente capítulo del programa de Zona Latina, es que Sergio Rojas reveló que se comunicó con Fernando Solabarrieta para preguntarle sobre su encuentro con la misteriosa mujer.

«Hellou’, qué pasó ahí jajajaja ¿Nueva conquista?», le escribió por WhatsApp, enviando la foto en cuestión. «Es la jefa de las garzonas. Imbécil», le respondió el comentarista deportivo, al que no le creyeron mucho.

«Jajaja y yo soy la bati chica. Pero no le cuentes a nadie mi secreto» le insistió el animador del espacio de farándula, a lo que Fernando Solabarrieta insistió: «Di la güe… que quieras». Momento en el que Rojas le dijo: «Jajaja pero cálmate, respira conmigo». Recibiendo como respuesta «para eso usas micrófono».

Posteriormente, la expareja de Ivette Vergara se contactó con el periodista, entregando detalles de la chiquilla. «Fernando estaba con una voz gastada (…) me preocupé porque no hablaba (…) y ahí con esta voz muy gastada Fernando me dice que esa mujer es la jefa de las garzonas».

«Él me dice: ‘Sergio, te prometo que sí y por último estoy soltero y puedo hacer lo que quiera’. Es real. Pero en este caso me dice, es la jefa de las garzonas. ‘Lo que dijo Luis de el Negro Piñera es cierto. Compartimos juntos pero no llegamos juntos’», le habría dicho.

Por último, Rojas comentó que Fernando Solabarrieta «me dice Sergio, que vaya alguien a buscar a la mujer». Mientras que Luis Sandoval, entregó más información de la fuente que le dio la foto en primer lugar.

«La gente que me envió esta fotografía si me dicen que lo vieron compartiendo muy cariñosamente con esta mujer, que él dice es la jefa de las garzonas», cerró.