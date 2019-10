«Sería muy cara de r…» Chino Ríos y por qué no se refiere a la crisis social 28 octubre

Desde que comenzó el estallido social en Chile, han sido muchos los deportistas chilenos que han alzado la voz para referirse al tema. Ahora fue el turno de Marcelo «Chino» Ríos quien quiso ocupar sus redes sociales para hablar sobre lo que está sucediendo en el país, aunque con un mensaje muy particular.

La cuenta de Instagram de Chino Ríos fue la elegida para hablar de esta complicada situación. En la publicación, en donde se ve una foto suya en donde aparece con una copa, el ex tenista número 1 del mundo escribe: «He visto a través de las RRSS lo que está pasando en Chile y si no he opinado nada es porque no quiero ser irresponsable, ya que no estoy ahí y tampoco me quiero subir al carro de hablar sobre la desigualdad. porque sería muy cara de raja de mi parte por todo lo que tengo».

En la foto, el «Chino» continúa: «En este momento estoy muy desconectado, porque ando en un viaje de pololos con mi señora y así como no se qué puede pasar mañana, me encanta compartir mis buenos momentos con la gente que me sigue. No me queda más que compartir mis buenos momentos y desearle lo mejor a mi país».

