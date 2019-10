Rocío Marengo lloró en la TV argentina y aseguró que se quiere ir de Chile 24 octubre

Ya se ha cumplido cerca de una semana desde que comenzaron las movilizaciones a lo largo de nuestro país debido al descontento social que vive la población. Es por lo mismo que varios ‘famosos’ se han referido a esta situación y recientemente lo hizo la modelo argentina Rocío Marengo.

Eso si, la panelista de ‘Viva la pipol’, no utilizó su pantalla en nuestro país para hablar de la situación por la que pasamos actualmente, sino que conversó con el programa ‘Intrusos’ de la TV argentina, donde confesó que lo ha pasado pésimo durante los últimos días.

Tanto así, que Rocío rompió en llanto en pantalla al contar que se sentía angustiada e insegura, pero que no quería preocupar a su familia, por lo que solamente estaba esperando que saliera su vuelo hasta Buenos Aires.

«Estoy emocionada. Me emocioné al escucharlos… Hace cuatro días que fue el toque de queda y al estar sola fue difícil. No quería asustar a mi familia, pero a la vez están todos enterados de lo que está pasando acá» comentó.

También te puede interesar: "Aquí está el verdadero reality" Fritanga partió a ayudar a las tomas en Copiapó

Junto con lo que Rocío agregó: «Todavía no se sabe nada. Ayer habló el Presidente (por Sebastián Piñera​) y parecía que iba a estar todo más tranquilo, pero hoy siguen las manifestaciones. Fue muy duro todo lo que se vivió acá».

La modelo che reveló que no ha podido dormir bien y que incluso se tuvo que ir a quedar donde una amiga para no sentirse sola, pero que eso tampoco calmó su preocupación.

«Por el miedo no quería salir. Estaba en mi casa sola y me fui a la de una amiga, me sentía más protegida, pero ni dormí. ‘¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Quién va a frenar todo esto?’»

Ahora que Rocío se encuentra esperando su vuelo hacia Argentina, fue honesta en admitir que está evaluando su vuelve a Chile o no. «Vivir estos días acá es difícil. Yo escuché ruidos de balas, la sirena de bomberos, helicópteros. Uno quiere estar con la familia. Voy a aprovechar a estar en la Argentina y día a día iré viendo si regreso» finalizó.