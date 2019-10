Javiera Acevedo asegura recibir amenazas de muerte por sus dichos sobre la crisis en Chile 27 octubre

Durante estos últimos días de continuas manifestaciones, Javiera Acevedo se ganó el repudio del pueblo chileno gracias a las publicaciones que comparte en sus redes sociales.

Esto, debido a que mientras miles de chilenos se encontraban en las calles protestando por la desigualdad existente en el país, la actriz estaba celebrando el cumpleaños de Sebastián Badilla, junto a otros actores.

Pese a esto, lo que causó más indignación fue el mensaje con el que compartió la fotografía: «Celebramos porque no tenemos la culpa que esta ciudad sea víctima del vandalismo».

En otra historia, agregó: «Todo lo que ocurre me apena y me avergüenza pero eso no deja de hacerme una persona que vive su vida de la manera que quiere y de buena forma siendo honesta y respetuosa con los demás. Siempre positiva pero nunca falsa. Trato de aprovechar mis momentos felices mientras se pueda, porque creo que cada uno merece amor y paz».

Fue a través de su cuenta de Twitter que Javiera denunció los mensajes que ha recibido durante esta semana: «Si esto les parece correcto y amenazarme de muerte también, entonces yo no pertenezco al mismo pensamiento que ustedes. Libertad para todos por igual. Respeto sería como mucho», escribió.