Javiera Acevedo responde a las críticas por la relación con el papá de su hijo En una reciente entrevista, Javiera Acevedo se refirió a los pesados comentarios que le llegaban por como se lleva con su ex pareja.

Fue hace poco más de dos meses que Javiera Acevedo se convirtió en mamita por primera vez, luego de la llegada del pequeño Kai a su vida. Desde ese momento que la chiquilla ha estado más que chocha compartiendo todos los registros del pequeño y su día a día.

Junto con eso, la actriz ha dado entrevistas a varios medios donde se ha referido a esta nueva etapa como mamá primeriza. Contexto en el que también ha hablado sobre el papá de su retoño, con quien ya no está en una relación, pero quien también está vuelto loco en su rol de papá, preocupándose tanto de ella como de Kai.

Pero no faltan los desubicados que le mandan mensajes criticando la relación que mantiene con el padre del pequeño. Por lo mismo que en ‘Los Socios de la Hamburguesa’ de Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, Javiera comentó esta desagradable situación.

«He perdido la capacidad de sorprenderme por todo lo que me dicen, pero también me uno a lo que puedan opinar» comenzó señalando en el programa online.

Siguiendo por esta línea, Javiera Acevedo envió un mensaje sin filtro. «Cada uno es dueño de su propio destino. Si estás con el papá o no estás con él, lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él». Aunque también comentó que le da «pena» cuando las opiniones son erróneas o la descalifican.

Javiera sobre las críticas al padre de su hijo

De todas formas la actriz nacional agradeció a toda su familia por el apoyo en esta nueva etapa, incluso al padre del pequeño. «También tiene un papá que está enamorado de él (…) ¡Qué rico que tenga un papá que quiera verlo y que se lleve bien conmigo!».

Para cerrar, Javiera le dejó unas palabras sin filtro a todos los críticos que le dejan feos mensajes. «No me puedo estar preocupando de hue… y que me digan: ‘Oye que no estás con el papá’. ¡Qué te importa, loco!».