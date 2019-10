«Gente con mucha más calle» Evelyn Matthei pidió cambio de gabinete 25 octubre

Este jueves, en la emisión especial del programa de Canal 13 ‘Mesa Central’, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sorprendió a los presentes con sus duras declaraciones.

Resulta que la alcaldesa comentó que cree que es necesario como una de las medidas para aplacar la crisis, cambiar radicalmente el gabinete.

«Debe ser un cambio profundo, o sea, que de verdad se vea otra cara, política y económica. Yo soy amiga de muchos de ellos (ministros), así que es muy latero tener que dar nombres, pero para que haya cambios profundos deben ser al menos ocho» señaló Matthei.

Junto con lo que agregó: «Es una renovación total. En el fondo es decir que ‘este había sido nuestro enfoque hasta ahora’ y desde este momento nuestro enfoque es esto. Tu no puedes cambiar con la misma gente».

Pero esto no es todo, sino que Matthei aseguró que lo ideal es que personas de regiones también puedan ingresar a los ministerios.

«Figuras se me ocurren varias, yo no, pero deben venir de la clase media, que ojalá se hayan educado en educación pública, que no vengan todos de la Católica o la Chile, que no veraneen en Zapallar o Pucón, gente que haya nacido en provincia, Ovalle u Osorno por ejemplo. En el fondo gente con mucha más calle» afirmó.

Para cerrar, Evelyn Matthei también se refirió a las desafortunadas frases que han salido de boca de algunas autoridades.

«Como personas a las que nunca les ha costado llegar a fin de mes, que nunca han pelado el ajo, no se dan cuenta de las cosas que hieren, y han habido muchas frases hirientes» finalizó la alcaldesa.