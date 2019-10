«Es amiga mía, pero la cagó» Daniela Aránguiz habló sobre los dichos de la esposa de Claudio Bravo 4 octubre

La noche del jueves, Daniela Aránguiz fue invitada al late ‘Sigamos de largo’, donde no solo habló de su vida personal, sino que también se refirió a los polémicos dichos que dio Carla Pardo, su amiga y esposa de Claudio Bravo, que terminaron por dividir a La Roja.

Hay que recordar que cuando la selección nacional a última hora no logró la preciada clasificación a Rusia 2o18, comenzaron una serie de críticas al rendimiento de los jugadores. Frente a lo que la esposa del en ese entonces capitán decidió sacar la voz.

A través de su cuenta de Instagram, Pardo escribió un mensaje felicitando a los futbolistas que lo dejaron todo en la cancha. Pero además se refirió en duros términos sobre otros que según ella de iban de fiesta, siendo el más emblemático Arturo Vidal.

Es por esto que le preguntaron a Daniela, quien es esposa del Mago Jiménez, sobre los dichos de su amiga. «Yo quiero mucho a la Carla, es amiga mía, pero la cagó. Yo creo que uno no tiene que hablar de los amigos. Si algo me cuenta Jorge o si yo le cuento algo de mis amigas, se tienen que quedar piola» comentó.

Al ser consultada sobre una posible reconciliación entre Bravo y Vidal, la ex Mekano lo ve difícil. «La verdad es que yo los conozco a los dos, pero no soy amiga de ninguno. Hemos compartido en fiestas, fui al matrimonio de ambos, pero yo no soy amiga de ellos para responder si se reconcilian o no». Junto a lo que agregó: «Es difícil, cuando las cosas se quiebran, siempre van a estar pegadas, pero nunca va a volver a ser lo mismo».

Finalmente Daniela Aránguiz se refirió al desempeño de su marido en Colo Colo. «Siempre voy a hablar cuando quiera. A mí no me calla nadie, pero creo que esta vez prefiero mantenerme al margen porque es el trabajo de mi marido, entonces si alguien tiene que hablar sobre su trabajo es él y yo hablo sobre el mío».