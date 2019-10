El complicado estado de salud de Adriana Barrientos 17 octubre

Este miércoles Adriana Barrientos estuvo invitada al late de TVN «No culpes a la noche», donde reveló que actualmente está pasando por un muy complicado estado de salud, ya que le detectaron un tumor en las cuerdas vocales, razón por la que hace un tiempo se encuentra en tratamiento.

«El año pasado fui al fonoaudiólogo porque me tenía que sacar las amígdalas. Cuando estaba en la operación, se dan cuenta que mis cuerdas vocales no estaban bien, que tenían una pelotita más o menos grande. Esa pelotita se llama tumor» confesó la modelo de 39 años.

Junto con esto Adriana contó que le hicieron una biopsia y le aseguraron que el tumor no seguiría creciendo, pese a esto, las cosas empeoraron durante este año. Esto debido a que lo que le encontraron no ha estado muy bien.

También te puede interesar: Adriana Barrientos tendrá su propio programa de moda

«Más o menos para mi cumpleaños, me di cuenta que me empezó a doler mucho la garganta. Hablaba fuerte, por ejemplo, y me dolía mucho la garganta. Me fui a ver al médico, y lamentablemente la pelotita había crecido» aseguró.

Este delicado estado de salud es el que tiene completamente preocupada a Adriana Barrientos, ya que repentinamente le indicaron que debía someterse a radiación. «No se me cayeron los dientes, pero me salieron algunas caries» confesó en el espacio.

El tratamiento le trajo algunos efectos secundarios que afectaron profundamente a la modelo. «Llamé a mi amigo, que además es peluquero, le digo que se me están cayendo las extensiones y yo no podría soportar verme peladita. Me sacó las extensiones con mucho cuidado para que no se me cayera el pelo de la cabeza, el poco pelo que me quedaba».

Lamentablemente el diagnóstico no es muy alentador, ya que en las mismas palabras de Adriana, su doctor le dijo que «si me sacan esto, va a volver a salir. La protuberancia es irreversible».

Pero a pesar de esto, la ex chica reality fue firme en un aspecto: «Si a mí me tuvieran que hacer una nueva radiación, yo no me la hago. No estoy dispuesta a pasar por algo tan heavy, tan complicado».