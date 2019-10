Destrozan a Ignacia Michelson por irse con todo contra los políticos 22 octubre

A raíz de las constantes manifestaciones sociales que se han realizado en los últimos días, varios famosos han dado su opinión respecto a la crisis por la cual atraviesa Chile hoy en día. Incluso se vio a algunos artistas marchando de forma pacífica en Plaza Ñuñoa.

Y una de las que no se quiso quedar fuera fue la ex ‘Resistiré’ Ignacia Michelson, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. A través de un video en su cuenta, la chiquilla se fue con todo en contra de los políticos, agarrándolos a garabato limpio, asegurando que no le importaba que fueran de izquierda o derecha.

«Mi último comunicado. Espero no me censuren, pero es lo que pienso 👊» escribió para acompañar la publicación.

Pero al parecer a los usuarios de la red social les cargó la intervención de Ignacia Michelson y comenzó a recibir decenas de críticas por diferentes motivos. Es más, algunos le comentaron que su video «no tenía pies ni cabeza», mientras que otros la trataron de «cuica», diciéndole que no había tomado una micro en su vida, entre otras cosas.

Aquí te dejamos su polémico video: