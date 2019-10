Actriz de «Betty la Fea» sorprendió con foto en bikini 10 octubre

La actriz Lorna Cepeda, quien se volviera conocida en toda Latinoamérica gracias a su papel como la malvada Patricia Fernández en «Betty la Fea», sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al subir una foto posando en bikini.

A pesar de que la intérprete comparte constantemente imágenes de la popular producción, donde interpretó a una persona arribista, que no tenía ingresos para mantener su estilo de vida, también comparte este tipo de registros, los que no dejan indiferente a ninguno de sus seguidores.

En las postales, Lorna demuestra que a sus 48 años se mantiene mejor que nunca.

«Good morning sunshine! Me da risa cómo hace uno este tipo de fotos espontáneas, donde se muestra un poco más de piel, (en mi caso, no pongo mucho este tipo de fotos, porque me siento rara)», comenzó escribiendo la actriz de ‘Betty la Fea’.

Luego, se refirió un poco al contexto en el que se tomó la fotito. «En general le dices a alguien de confianza que te tome la foto, una mujer, en este caso mi sobrina @sophiaperezc la obligas a que te haga un mundo de fotos y de posiciones, con un paisaje divino, en un sitio belloooooo, y al final terminas poniendo una foto X, y de fondo espectacular, una pared de ladrillos, ¡gracias!».

La publicación alcanzó 73 mil ‘me gusta’ y más de mil comentarios, elogiando lo regia que se ve.