Se operó más de 20 veces para ser igual a Ricky Martin…así quedó 2 septiembre

Fran Mariano es un argentino que en 2009 se hizo conocido en su país luego de participar en “Cuestión de peso”, un reality donde la gente concursaba para bajar de peso.

Mariano pesaba 176 kilos y gracias al programa de televisión logró bajar 92 kilos. Sin embargo, su transformación física no terminó ahí. Desde su adolescencia es fanático de Ricky Martin y su sueño ha sido siempre parecerse al cantante puertorriqueño.

Por ello, su pérdida de peso fue solo el comienzo de su gran cambio, ya que tras el programa comenzó con una seguidilla de cirugías estéticas para transformar su cuerpo por completo y por fin ser igual a su ídolo.

“Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin me lo tomaba como un chiste, pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé ‘bueno, genial’”, dice.

También te puede interesar: Ricky Martin enterneció a las redes sociales al mostrar por primera vez el rostro de su hija

Mariano reconoce que le importa mucho la opinión del resto, lo que sería la razón del porqué tanta transformación corporal, ya que nunca estuvo conforme con su cuerpo, según señala El Comercio.

Entre algunas de las intervenciones a las que se ha sometido están: cuatro rinoplastías y una liposucción en los glúteos. La grasa que le sacaron sirvió para rellenar los pómulos. “No hay nada que me de más placer que me digan ‘qué lindo estás’. Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar”, señala.