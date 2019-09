Por esta razón María José Quintanilla no ha vuelto a «Rojo» 10 septiembre

María José Quintanilla se convirtió en una de las cantantes más reconocidas de «Rojo». Es por esto mismo que en varias ocasiones la han invitado en varias ocasiones a participar de la nueva versión del programa busca-talentos de TVN.

Pese a esto, la chiquilla ha rechazado todas las invitaciones y es la única que no ha vuelto al escenario que la vio nacer como artista, todo por una razón muy simple.

«Sí me han llamado para participar en Rojo. Pero yo tengo un contrato en Estados Unidos donde puedo estar en cualquier programa que no aparezca fuera de Chile. Y TVN es uno de los programas que tiene señal internacional directa, o sea, no solo por Internet» confesó María José en una entrevista con el portal Página 7.

Junto con esto agregó que: «Ahí estoy atada de manos por un contrato, que es mucho más allá que quiera o no».

Fuera de esta razón contractual, María José Quintanilla aseguró no tener ningún problema con «Rojo». Es más, nunca ha renegado su paso por el programa que la lanzó a la fama.

«Es una cosa contractual. Si no fuera por esto ya estaría animándolo (Rojo)» dijo en tono de broma la cantante de 29 primaveras.

Aparte de esto, María José acaba de lanzar su nuevo éxito, «No me niegues tus besos», que formará parte de su próximo disco.

«Lo bonito de esta canción es que sirve para entender que el amor no es dolor. El amor no duele, sino que te tiene que hacer sentir bien» comentó la chiquilla frente a este nuevo lanzamiento.

Aquí te dejamos el videoclip oficial: