Pamela Díaz habló en extenso sobre la separación de su esposo 11 septiembre

Hace algunas semanas te contamos que tras una serie de especulaciones, Pamela Díaz confirmó que se separó de su esposo, con quien tiene una hija en común. Ahora la animadora estuvo invitada a «No culpes a la noche» donde habló del proceso que vivió durante su separación.

Al ser consultada por Cristián Sánchez, frente a cómo ha vivido el luto interno tras el término de su relación. Pamela indicó que «por eso es que me separo y todo el mundo: ‘¿por qué está tan bien, tan feliz? ¿No debería estar triste?’. Uno, no tengo nada por qué aparentar a la gente si estoy separada y si me voy a poner triste. No puedo. Si no estoy triste, no lo voy a estar. Lo pasé mal, como cuatro, cinco meses, pésimo, pero pésimo».

Junto con esto, también le preguntaron sobre cómo lo han tomado sus más cercanos, a lo que Pamela confesó: «Se dan cuenta. Mi familia, mis papás, mi mamá, la Vero (asistente), que trabajo con ella. El equipo igual sabía. Pero, en general, como que todo el mundo tiene problemas. Yo siento que cuando hay un problema grave, grave, y siempre lo he dicho, es cuando le pasa algo a tus hijos, un familiar enfermo, eso para mí es grave. Esto es parte de la vida que tenía que pasarlo».

Para finalizar, la animadora de CHV aseguró que «es triste, pero no es una situación grave donde tú dices que se va a morir alguien, que hay un niño enfermo. Es muy distinto. Como que me tiro ánimo sola, me río. Todavía tengo un proceso con el tema de los niños, que es lo único que me afecta todavía. Pero en general, bien, y todo mi equipo sabía. No hay ningún drama».