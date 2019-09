Kathy Salosny se va de TVN: «No me siento cómoda» 6 septiembre

Este jueves en la tarde y por medio de un comunicado oficial, TVN confirmaron la salida de Kathy Salosny. Sin entregar mayores detalles le agradecieron a la animadora y señalaron que la decisión era de mutuo acuerdo, así terminando con el contrato de dos años.

Más tarde en una entrevista con Las Últimas Noticias, Kathy señaló: «El programa tuvo algunos cambios hace un tiempo, yo no estaba de acuerdo con eso y finalmente llegamos a buenos términos», junto con agregar que «yo quiero seguir en una línea más conectada con la gente, la realidad social».

Al ser consultada por el cambio farandulero que ha tenido el espacio, Kathy comentó que «el programa mutó a otro lugar y yo no me siento cómoda. No estoy de acuerdo con lo que está pasando hoy», además de afirmar «no calzo ahí y doy un paso al costado».

También la animadora ahondo en que «no quiero estar por estar. Me interesa estar en la tele porque mi rol social y mi trayectoria tiene que ver con un efecto para el público, me importa hacerme parte de un reclamo ciudadano. Como comunicadora me importa ese rol social y no lo quiero traicionar».

Kathy aprovechó de señalar que: «Estoy tranquila con la decisión que tomé y con una pena honda porque yo creo en la TV pública» agregando que «hay que hacer renuncias para seguir un camino coherente al que has construido».

Para finalizar, la animadora contó que tras su salida de la estación privada se dedicará a su restaurant ubicado en Tunquén y además a cuidar a su mamá: «Hay un tema sensible con mi familia. Está pasando algo delicado y necesito tener más tiempo» concluyó.