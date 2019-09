Modelo XL usó meme de Daniela Palavecino para dar un potente mensaje 26 septiembre

Luego de la celebración de las Fiestas Patrias, la actriz Daniela Palavecino compartió en Instagram una imagen a modo de meme para reírse de los kilos que se suben en ese periodo.

«Lo comido y lo bailado no lo quita nadie #ellunesempiezoladieta #lorepitoparafindeaño», escribió junto a un foto donde compara un supuesto antes y después del «18».

También te puede interesar: Con picarona foto Daniela Palavecino comenzó a celebrar Fiestas Patrias

En una de las imágenes se ve a Daniela posando con su delgada figura, mientras que en la otra aparece editada digitalmente, con una talla bastante mayor.

Ese mismo meme fue el que utilizó la modelo XL y activista Antonia Larraín para entregar un potente mensaje. A través de sus historias de Instagram compartió la imagen pero con dos mensajes distintos.

En la primera, donde Daniela luce delgada, escribió: «Yo a los 16, odiándome, sin poder mirarme al espejo, encontrándome asquerosamente gorda, fea, poco digna de amor y respeto. Viviendo a dieta y controlando todo lo que comía».

Mientras que en la otra imagen agregó: «Yo ahora queriéndome. No suicida, haciendo deporte porque me gusta y no porque viene el verano, sabiendo que soy digna de respeto y amor independiente de mi talla».

Es que la modelo lleva años creando conciencia sobre la aceptación del cuerpo, una lucha por la que ha realizado campañas publicitarias en contra de los estereotipos de belleza.