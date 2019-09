Claudio Bravo y su regreso a la Roja: «Yo sigo siendo un líder dentro del equipo, el que habla y grita más» 6 septiembre

Una de las actuaciones que más se destacó en el partido amistoso entre Chile y Argentina que terminó en empate, fue la gran actuación de Claudio Bravo.

El arquero regresó a la selección luego de casi dos años de ausencia, mostró gran seguridad bajo los tres palos y le regresó la confianza a Chile; además, tuvo palabras con respecto a la capitanía.

También te puede interesar: Gary Medel en la polémica por "me gusta" sobre el retorno de Claudio Bravo

El guardameta del Manchester City aseguró: «No sé si se me notó algo distinto, jugué distinto, hable menos o gesticulé menos. Creo que hice exactamente lo mismo, no tengo por qué volver y ser capitán, si el técnico decide que es otro, no hay problema» .

Además, indicó que «yo sigo siendo un líder dentro del equipo, sigo siendo quien habla más que todos dentro del vestuario o quien grita más o putea más dentro de la cancha a un compañero. No porque lleve un brazalete me voy a quedar callado o dejaré de hacer las cosas que hago siempre».