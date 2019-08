Pelan a Vale Roth por coqueto video en Instagram 23 agosto

Hace unos días te contamos que Vale Roth acusó públicamente que fue humillada por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de acudir a realizar una denuncia por la filtración en internet de sus fotos íntimas.

«Estuve ahí como dos horas, de hecho, el que me tomó el caso, que no voy a decir el nombre, pero tengo pantallazos, me dijo ‘envíame las fotos por WhatsApp’, y se las mandé. Esas fotos humillantes, le mandé todo» comenzó su descargo.

Y agregó: «Eran tres hombres y esas fotos las imprimieron grandes y las pusieron en la mesa. Mientras ellos las veían y yo estaba sola, me sentía muy mal viendo esas fotos, porque no las quería ver, menos en grande».

Tras este infortunado momento, Valer vuelve a estar en la noticia, tras publicar en su cuenta de Instagram un osado video, donde además aprovecha de enviarle un mensaje a todos los que la critican: «Las cartuchas a la fifa! lo que pienso de mostrar y en la vida en general lo ven en mis historias» escribió.

Obviamente que su publicación se llenó de comentarios divididos:

Aquí te dejamos el comentado video de Vale Roth: