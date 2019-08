Leo Méndez Jr se fue con todo en contra de Marcela Duque: «Voy a vomitar todo lo que ha pasado realmente en mi familia» 27 agosto

Hace un tiempo te contamos que Leo Méndez Jr se fue en picada contra su papá, asegurando que su relación nunca fue cercana y que todo el apoyo que el artista nacional le entregaba era solamente en búsqueda de pantalla.

Por otro lado el mismo DJ Méndez estuvo en la noticia durante un tiempo, luego que se confirmara la separación con su esposa Marcela Duque a principios de año. Pero al parecer esto habría quedado en una pausa, pues ambos se fueron de vacaciones juntos en junio.

Luego de que se revelaran estos rumores, Leo Méndez Jr aprovechó sus historias de Instagram para compartir un críptico mensaje dirigido a la ex de su papá, culpándolo de elegirla sobre «sobre su propia carne y sangre».

Y esta mala onda con la pareja de años de su papá no se ha ido en lo absoluto, pues ahora utilizando su cuenta de Instagram, decidió encarar directamente a Marcela Duque.

«Te voy a desenmascarar por weona! Todo Chile sabrá tu verdad y lo asquerosa de persona que eres, LO MALA DEL PUTO ALMA! Te metiste con la persona equivocada, tengo mucha energía para seguir día y noche con esto, no voy a parar hasta verte tirada en el suelo. Con mis cosas personales, NO! Si! para ti va esto !!! @Cela076″ escribió el joven influencer en una de sus historias.

Junto con esto Leo Méndez Jr agregó: «Guerra tendrás» antes de lanzar grandes trozos de texto.

Leo comenzó diciendo que esta arremetida contra Marcela no la pudo evitar, pues «cuando uno ya toca sus cosas personales, eso ya es personal, es es falta de respeto y como esa mujer me falta el respeto a mi no me queda más remedio de contarle a todos ustedes la persona que ella realmente es».

Además el joven contó que lo explicará todo más detallado en un video que subirá a su cuenta. Eso sí, acusó a Duque de ser la responsable de que lo echaran de la casa de su papá. «Si tu padre te hecha de la casa y te humilla adelante de todos sin razón alguna porque ella influye mucho en la persona de mi papá. Luego no te da la oportunidad de buscar tus cosas personales y deja que otra persona en este caso esa mujer te arroje tu ropa por bolsas de supermercado» lanzó.

«¿Ustedes encuentran que eso está bien? Pasó los límites, por tonta yo ahora voy a vomitar todo lo que realmente ha pasado en nuestra “familia”, el DAÑO que ella ha causado desde el principio de los tiempos» finalizó Leo Méndez Jr.