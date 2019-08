Juez autoriza consumo recreativo de cocaína a dos personas en México 23 agosto

Tan largo ha sido el debate, que estamos sumamente familiarizados el concepto de consumo recreativo de marihuana. Sin embargo, pensar en la legalidad del uso de alguna droga dura es algo que resulta casi impensado hasta para el más liberal.

Por eso, es sorprendente saber que un juez de la Ciudad de México autorizó el consumo recreativo de cocaína para dos personas. Estos fallos fueron emitidos por el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, de la sala 14 del juzgado en Materia Administrativa de la capital y pueden permitir disponer de un permiso para su consumo personal y lúdico.

«Nuestro objetivo con este y otros casos ha sido propiciar la discusión pública sobre drogas y forzar la reorientación de la política de seguridad. Queremos impulsar estrategias distintas por vías innovadoras y hasta ahora hemos sido exitosos», dijo Lisa María Sánchez Ortega, la directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), organización que promovió el amparo.

Un consumidor -cuya identidad se mantiene en el anonimato- presentó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) una solicitud para el «uso personal adulto» de cocaína, recoge Excelsior.

Es la primera vez que se tiene registro en el país de una decisión que avala el uso de cocaína. El sujeto tiene autorización de poseer, transportar y consumir la droga (no más de 500 miligramos diarios), pero no para venderla, conducir vehículos o emplear instrumentos peligrosos mientras esté bajo los efectos de la sustancia. No se puede consumir en lugares públicos, frente a menores de edad ni inducir a terceros.

Sin embargo, el fallo todavía tiene que ser ratificado por un tribunal de segunda instancia. Ahora los Tribunales Colegiados de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán dar su veredicto.