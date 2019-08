Inédito: Jorge Valdivia se disculpó por insultar al árbitro Ángelo Hermosilla 13 agosto

Tras la gran polémica ocurrida en el partido de Colo Colo frente a O’Higgins, Jorge Valdivia, ofreció disculpas a lo vivido con el árbitro, Ángelo Hermosilla.

En las afueras del Estadio Monumental, el Mago hizo un mea culpa de su actuar, afirmando además que su reacción no se debió por el resultado.

«Me da vergüenza el informe arbitral. Quiero ofrecer disculpas a mis compañeros, a Mario Salas, a la dirigencia, a los hinchas obviamente por mi actitud post expulsión y al árbitro Ángelo Hermosilla por los insultos que salieron en su informe», dijo.

Valdivia añadió que «llevo muchos años jugando y nunca tuve esa reacción, y más ahora con la posibilidad de quedar nuevamente ausente en un momento difícil. Son cosas que hay que separar por momento no creo que tiene que ver con lo personal, fue una actitud lamentable para mí, mi familia y no soy así. No tengo buena relación con los árbitros, aunque con algunos sí existe una buena relación. Creo que hay algo que tengo claro y consciente, estuve mal después de la expulsión» cerró.