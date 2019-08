Desde la cárcel Felipe Rojas desmintió las declaraciones de su papá 6 agosto

Quedan pocas horas para que se lleve a cabo una nueva audiencia contra Felipe Rojas, el hasta ahora único imputado por el asesinato de Fernanda Maciel. Y el perito psicológico Gonzalo Torrealba, dio a conocer detalles de la entrevista que mantuvo con el joven en la cárcel de alta seguridad.

En primer lugar, el profesional aclaró que «los resultados de este informe van a ser absolutamente a favor de lo que busca la investigación. No va a ser a favor de la defensa ni de la fiscalía, sino que netamente describirán los hechos en base a lo que él me señala».

Junto con esto, se refirió al trabajo que ha mantenido con la abogada de Rojas, Jacqueline Stubing, quien no ha realizado ningún tipo de declaración pública. «Con Jacqueline tenemos un equipo de trabajo y el equipo de trabajo funciona como tal. Cada situación, cada elemento que aparezca de uno u otro perito lo generamos en una reunión con el abogado y trabajamos vamos la misma media» aseguró al matinal «Hola Chile».

Frente a la situación de Felipe Rojas, el perito aseguró que el joven estaría afectado «respecto a los hechos totalmente investigados, hay una afectación respecto al hecho que se encuentra detenido. Se encuentra afectado también por el tema de todo lo que ha ocurrido. Del tema mediático, del tema familiar, del tema del padre que ha expuesto y que él desconoce. Siendo que el padre afirma algo, él desconoce lo que afirma el padre».

Con esta última declaración, Torrealba da a entender que Rojas tuvo acceso a las declaraciones que dio su padre en televisión, donde describió el extraño comportamiento de su hijo tras la muerte de Fer.

«El padre dijo que él no ha colaborado con la abogado. Primero, el padre no tiene ningún contacto con Jacqueline para determinar si Felipe ha colaborado o no. Segundo, el padre tampoco ha tenido mayor información respecto a Felipe y la colaboración que haya podido tener con esta parte. Malamente podría hacer referencia sobre eso» explicó.

Finalmente comentó que «toda persona que se encuentra en proceso de reclusión sin prejuicio de la culpabilidad o inocencia, se encuentra netamente en un proceso de ansiedad, angustia y aspecto depresivo, más aún cuando hay una presión mediática, social y judicial».