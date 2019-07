Revelan la razón de la mala onda entre Ignacia Michelson y Laura Prieto 17 julio

Hace unos días te contamos que la ex participante de «Resistiré», Ignacia Michelson, hizo graves acusaciones en contra de su ex compañera de encierro, Laura Prieto, asegurando que la había amenazado de muerte en el reality.

Este martes, nuevamente a través de su cuenta de Instagram, Michelson se fue en contra de la uruguaya, señalando que «me parce sospechoso que Laura estuvo tres veces seguidas en duelo y nunca compitió. Rarísimo. Todo eso después de amenazarme de muerte y todo eso… No voy a hablar de ella, ¿para qué darle más cabida? Uf, si supieran la verdad» dijo.

Pero esto no fue todo, ya que tras ser eliminada de «Resistiré», Ignacia conversó con Pablo Zuñiga y nuevamente se fue en contra de la ex pareja de Julio César Rodríguez.

«¿Quién no hizo nunca nada en la casa? ¡Laura! Solo la vi durmiendo, llorando y diciendo que hacía… no sé, la primera semana dijo que hacía un agua con hierbas y después no hacía nada más que quedarse durmiendo. Floja. Laura era la que menos se bañaba, la que menos se lavaba los dientes, la que nunca se peinaba, y dormía todo el día» aseguró.

Al ver tanta mala onda por parte de la chilena en contra de Prieto, en el programa de farándula «Intrusos», revelaron algunos detalles sobre la polémica previa entre las dos chicas reality.

En primer lugar, la periodista Natalia Mandiola aseguró que una fuente le habría comentado que al interior del refugio, Ignacia comenzó a especular sobre un posible romance entre Laura Prieto y uno de los productores, razón que la llevó a atacarla diciendo que solo era conocida por su relación con Julio César Rodríguez. «Sus sospechas parten porque Laura no competía, y ahí comienza este enfrentamiento de dimes y diretes» dijeron en el espacio de La Red.

Tras esto, Claudia Schmidt agregó otra información: «Debo reconocer que esto es delicado porque uno empieza a armar el puzzle y comprender la mala onda que Ignacia tenía con Laura Prieto… Yo les voy a contar. Lo que sucede es que la Michelson habría salido con el ex de Laura Prieto, que es el padre de su hija (Tábata)».

Y agregó: «Ellos habrían tenido un acercamiento mucho antes del reality, y parece que hasta la hija de Laura vio a la Michelson. Ahí uno comprende que siempre hay un hombre tóxico que arruina los vínculos entre las mujeres».