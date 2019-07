Pamela Jiles aseguró que incursiona en horarios de colación 18 julio

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles hizo una sorprendente confesión en el estilo que la caracteriza. La periodista reveló en una entrevista reciente información sobre sus encuentros sexuales.

En entrevista con The Clinic, le preguntaron a la parlamentaria frenteamplista cómo se siente trabajar con su pareja, y asesor comunicacional Pablo Maltés. A lo que Jiles respondió: «Es horrible, no lo hagan. Ya no me soporta, ni yo a él. Y no podemos separarnos porque tenemos seis hijos, dos nietos, y porque es mi tutor político, mi jefe de gabinete, mi chofer, mi masajista, mi cómplice y todo…»

Y cuando el periódico consultó a la diputada si es agotador, a lo que ‘La Abuela’ respondió: «¡Atroz! ¡Asfixiante! Pero hay algo rescatable y muy práctico: ponte tú, si estoy en el hemiciclo a las once de la mañana y me dan esas ganas irresistibles de amar«. Y cuando le preguntaron si tienen encuentros sexuales en el trabajo, ella respondió: «En horario de colación. Como te dije, yo siempre combativa, nunca incombativa.»

Además, en la extensa entrevista, Pamela Jiles se refirió a una posible candidatura primaria para la presidencia, respondió: «Me veo entrando a La Moneda con la Ximena Rincón…» entre risas, y luego agregó. «A diferencia del querido compañero Jorge Sharp, yo considero que tengo lo que se requiere, pero esa es una decisión colectiva que uno no decide, sino acata. Yo hago lo que mis nietos determinan».