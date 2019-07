Gala Caldirola mostró su alimentación diaria y la llenaron de críticas 30 julio

Finalmente tras la Copa América y su luna de miel, Gala Caldirola ya está de vuelta en su casa en Turquía junto a su esposo, Mauricio Isla y la retoña de ambos, Luz Elif. El retorno a su hogar la tiene más que feliz, pues tal como ella misma señaló, extrañaba la comida casera, especialmente porque a ella le encanta cocinar.

Frente a este contexto es que, recientemente la ex chica reality mostró cómo es un plato que ella misma prepara y que forma parte de su alimentación diaria, solo que nunca se imaginó la cantidad de comentarios negativos que recibiría. Esto porque en la imagen se pueden ver pequeñas porciones de alimentos, cantidad que dejó a varios de sus seguidores con hambre.

«Me cae en una muela»; «Broma que es tu porción de almuerzo principal 🤯 Qué poco»; «Con razón estás tan flaca, niña»; «Jajaja por eso te ves flaca, no comes nada» y «¿No quedas con hambre? Yo sí» fueron algunos de los comentarios que recibió Gala.

Tantas fueron las críticas que recibió Gala por la porción de comida que mostró en la foto, que en un comentario debió salir a aclarar varios puntos. Explicando que sus requerimientos nutricionales no son los mismos que los de otras personas, pues cada cuerpo es diferente. Junto con esto aseguró que así se mantiene saludable.

«Aclarando algunas dudas sobre la ración de comida adecuada que mencionan en mi última foto… Es absolutamente algo personal la cantidad que debemos comer. Todo depende de tu consumo calórico diario y de tu genética. En MI caso hago siempre 5 comidas diarias, siendo el desayuno la más ‘contundente’ y donde añado más hidratos, y así voy equilibrando y completando los nutrientes necesarios repartidos en las otras 4 comidas a lo largo del día. Hago muchas comidas de raciones moderadas y bajando el consumo de hidratos hasta llegar a la noche, donde NO consumo carbohidratos. Este es mi caso y por supuesto ¡no es igual para todos! A mí me funciona y me mantiene sana, fuerte y equilibrada» escribió Gala.