«Nunca entendí su odio hacia mí»: Famosa chica reality es la nueva confirmada de ¿Ganar o Servir?

La jornada de este viernes en Tu Día, se confirmó a una nueva participante de ¿Ganar o Servir?, quien es una conocida de los realities chilenos y que tras un largo tiempo vuelve a un encierro, donde promete dejar la escoba.

Hay que recordar que hasta el momento, Luis Mateucci, Oriana Marzoli y Naya Fácil son solo algunos de los participantes listos para sumarse al programa de Canal 13, y ahora llega una española que sin duda muchos estaban esperando.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Gala Caldirola, chiquilla que se hizo conocida en nuestro país gracias a su participación en ¿Volverías con tu ex?, cuando tenía tan solo 23 años, tras lo cual se convirtió en una de las figuras insignes de la farándula.

La llegada de Gala Caldirola a ¿Ganar o Servir?

Para comenzar, la española comentó que en comparación a su primer paso por nuestro país: «La mujer que soy hoy es más madura, tiene más personalidad, más claridad, es más estable y más consciente. Ahora vivo en una etapa de mucha plenitud».

«Lo bueno es que esta vez sé a lo que voy, no es algo nuevo. Y tengo la sensación de que voy a hacer muchos amigos, que me voy a llevar bien con todo el mundo», además de mencionar que «tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí».

Junto con lo que Gala Caldirola agregó: «Mis amigos me dicen que sigo teniendo ese punto de ingenuidad e inocencia que siempre tuve, sigo siendo muy romántica, mimosa, de piel y poco conflictiva. Pero creo que esta vez respondería más si me buscan, porque tengo menos paciencia, tengo más opinión y muchas más cosas por las que tengo que defenderme. Porque ahora no soy solo yo, ahora tengo una pequeña de seis años para la que quiero ser un ejemplo, y soy mucho más autoprotectora».

¿Qué espera hacer en el reality?

Por otro lado, mencionó que está feliz con el formato de ¿Ganar o Servir?: «Me parece súper entretenido lo de tener que vivir en otra época. Me encanta la ropa que tendremos que usar, me parece una maravilla no tener que pensar todos los días en qué ponerse. Y obviamente prefiero que me sirvan a tener que servir, todos escogeríamos eso, pero no tengo problemas en seguir las reglas».

«Ya no soy la misma chica que era hace siete años, pero me gusta estar en pareja, creo mucho en el amor. Estoy soltera, soy intensa y necesito mucho la piel», mencionó Gala Caldirola.

Para cerrar, se refirió a su enemistad con Oriana Marzoli: «No he vuelto a tener ningún tipo de relación con Oriana. Sé que en estos años ha seguido haciendo comentarios sobre mí. Nunca entendí su odio hacia mí, pero yo estoy en otra parada, construí una vida completa y no tengo tiempo para prestarle atención a cosas que no me interesan, aunque ella sí me preste atención a mí. Espero que si nos volvemos a encontrar, ella después de tantos años, haya madurado y no tengamos que volver a vivir en conflictos, porque es muy desagradable, una tortura para todos, no sólo para mi».