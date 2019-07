Con foto de sus años colegiales Luli saludó a su mamá en su cumpleaños 25 julio

No cabe duda que la adolescencia de Nicole Moreno, más conocida como Luli, no fue para nada fácil. Esto pues la modelo quedó embarazada a los 14 años y se convirtió en mamá a los 15, lo que cambia a una familia por completo.

Y así lo relató en una entrevista hace un tiempo atrás, donde confesó que para su familia no fue para nada fácil, sobre todo para su papá, quien no reaccionó de la mejor manera. «Al contarles sentí que los había decepcionado, fue un dolor. Me enteré cuando tenía dos meses y fue duro, difícil, no se lo doy a ninguna adolescente, pero gracias a eso soy la persona que soy hoy en día y con mi hijo somos felices los dos» comentó en esa ocasión.

Pero a pesar de todas las complicaciones que vivió Luli en su juventud, pudo salir adelante y se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión chilena y actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Fue a través de esta red social que la modelo quiso enviarle un especial saludo a su mamá en el día de su cumpleaños, y por este motivo es que desclasificó una particular foto de su época escolar, donde se le puede apreciar con su cabello al natural, es decir, lleno de rulos.

«Te doy las gracias por darme la vida, amor y entregarme valores💫 Espero que disfrutes este día tan mágico 💫💖 #cumpleañosfeliz#teadoro #teamo #teadmiro» escribió Luli acompañando la postal.