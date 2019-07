Comienzan las inscripciones para el campeonato de FIFA más esperado del año: «Copa Fútbol FestiGame by Papa John’s» 3 julio

Los chilenos hemos vivido con todo esta Copa América, pero la pasión por el fútbol no se detiene aquí, este 2, 3 y 4 de agosto es regresa el campeonato de FIFA más esperado por los gamers nacionales, la “Copa Fútbol FestiGame 2019 by Papa John’s”, en donde competidores de PlayStation 4 y Xbox One buscarán la gloria en el deporte rey virtual.

Los interesados en participar, deben inscribirse a partir de hoy y hasta el martes 9 de julio a las 11:59 PM en www.festigame.com/copafutbolindicando la plataforma en que se competirá. Además, como novedad, este año se realizarán clasificatorias online los días 13, 20 y 27 de julio. El día viernes 2 de agosto, se realizará una última instancia de clasificación dentro de FestiGame Fanta 2019, en un espacio 100% dedicado a la competencia.

Finalmente, 32 clasificados se verán las caras en Espacio Riesco. 20 llegarán de las clasificatorias virtuales, 6 clasificados en la jornada del viernes en FestiGame y 6 vía invitación, incluyendo al campeón de la Copa Fútbol FestiGame 2018.

Toda la competencia se jugará con la norma de “85 global” y exclusivamente con clubes chilenos o en su defecto, la Selección Nacional, según indique el reglamento. La final presencial será en PlayStation 4 los días 3 y 4 de agosto.

Este año se repartirán $1.000.000 de pesos entre los primeros cuatro lugares de la competencia, repartidos en $500.000 para el campeón, $300.000 para el segundo lugar, $150.000 para quien complete el podio y $50.000 para el cuarto lugar.

El Director de la “Copa Fútbol FestiGame 2019 by Papa John’s” y reconocido gamer nacional, Camilo “Olimaclan” Lara, explicó que “esta es una destacada competición a nivel nacional que todos los gamers esperan año tras año. Con el tiempo se ha transformado en una competencia de culto y este año decidimos trasladar las clasificatorias online para permitir que todos tengan chance de clasificar al evento final”.

Ven a disfrutar de los talentosos exponentes de FIFA 19 en la “Copa Fútbol FestiGame 2019 by Papa John’s”, en el mejor evento de videojuegos del país, FestiGame Fanta 2019. Del 2 al 4 de agosto en Espacio Riesco. Venta de entradas a través de www.ticketplus.cl hasta agotar stock.