Cata Pulido tras su detención: «Me sentí un poco como Pablo Escobar» 8 julio

Con polémica comenzó el primer día de la semana, luego que se viralizara un video de la detención de la actriz y panelista de «Intrusos» Catalina Pulido, tras ser fiscalizada por Carabineros al no usar el cinturón de seguridad y enfrentarse con los uniformados.

En la grabación, la actriz acusa abuso de poder, pues los funcionarios no le entregaron sus documentos, lo que terminó en un altercado entre ella y un carabinero, todo en frente de su pololo y su hijo León.

Tanto revuelo causó esta situación que su nombre se volvió tendencia en Twitter y fue ampliamente comentado en televisión. Por lo que Pulido decidió dar su versión de los hechos en el programa «Intrusos» donde participa como panelista.

«Tengo que hacer el mea culpa de no haber usado el cinturón de seguridad (…) Es una falta, estoy súper de acuerdo. Nunca más me voy a sacar el cinturón, asumo eso» comenzó diciendo la actriz.

Posteriormente, Cata Pulido señaló que siente que Carabineros tenía algo en su contra, pues anteriormente, en un primer control, su pololo se vio envuelto en una discusión con un uniformado.

Cata Pulido fue, es y será siempre una gran actriz, queda claro no? pic.twitter.com/dBveItmYd6 — YøSøyelAS✨ (@YoSoyelAS29) 8 de julio de 2019



En el video se puede apreciar que en un momento, mientras Carabineros intenta llevársela, la actriz grita de dolor por su codo, el cual según relató en el espacio de La Red, le provocó una grave lesión.

«Tengo una fractura doble, una por cada parte del codo y luxación, más los hematomas» aseguró Pulido, quien además agregó que deberá estar por 30 días en reposo, con el brazo inmóvil.

La panelista reiteró que su falta era verdadera y que, si bien en la ‘cultura de montaña’ se entiende que algunos no andan con cinturón, sabía que la ley debía cumplirla.

Pese a esto Cata Pulido acusó que hubo un abuso desmedido de fuerza por parte de Carabineros. Ya que según su versión le pidió a los uniformados que la llevaran a un centro asistencial para constatar lesiones pero que se negaron. «Llegamos a la comisaria, pedí que por favor me llevaran a un centro asistencial pero no me ‘pescaron’, me dijeron que tenía que constatar lesiones en el SAPU. Me llevaron a una de las oficinas pero no había nada, no había para tomar radiografías, nada (…)».

Y agregó: «El carabinero que estaba ahí le pidió a la doctora que no me dieran ningún calmante para que no estuviera con efectos de estupefacientes. La verdad es que el dolor era insoportable, yo no soy alaraca, he tenido partos sin anestesia…».

Junto con esto Pulido sintió que el momento de la detención fue como un tipo de actuación. «Me sentí un poco como Pablo Escobar, faltó sacarme fotos ahí (…) En ese minuto sentí que todo fue muy injusto».

Para finalizar la actriz comentó que no tiene miedo en dar la cara tras el incidente. «No me voy a ocultar, no soy una delincuente, no manejo bajo los efectos del alcohol. Acá hay varias irregularidades (…) Fue un infierno» aseguró.