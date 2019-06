Pamela Díaz habló de la reacción de Julián Elfenbein tras el video prohibido de Primer Plano: «Nunca más me habló» 21 junio

Durante la mañana de este viernes, el animador de «Pasapalabra», Julián Elfenbein estuvo invitado al matinal de Chilevisión «Viva la pipol», donde junto a Pamela Díaz aprovecharon de recordar varios buenos momentos que vivieron juntos, pero también en particular uno bastante polémico.

Para entrar en contexto, hay que recordar que en 2007 se filtró un video donde los en ese entonces animadores de «Primer Plano» Pamela Díaz, Julián Elfenbein, Jordi Castell y Francisca García-Huidobro, aparecen insultando con duros términos a su ex compañera Carola Julio.

Pamela Díaz contó en el espacio matinal que al único que le pidió disculpas fue a Julián, luego que se filtrara la grabación. «Julián no me miró, no me dijo nada. Se fumó todos sus cigarros, y se fue» recordó la animadora.

Posteriormente agregó que Julián no le ‘habló nunca más’. Frente a lo que el animador respondió: «Tuvimos una distancia de mucho tiempo (…) No es que yo no le hablara o le quitara el saludo».

Luego que se filtrara el video, Pamela Díaz fue despedida de Chilevisión, pero antes de irse, nuevamente intentó hablar con Julián: «Yo sentí que al único que perjudicaba era a Julián. Yo me acerqué a él en la reunión y le dije: ‘Yo no fui la que subí el video, te estoy diciendo la verdad’», relató la Fiera, junto con agregar que: «Él me mira, toma su cajetilla de cigarros, yo lo miro, y me dice: ‘Permiso’. Y se va».

Resulta que este momento efectivamente resultó ser muy complicado para el animador. «Carola se enojó cuando el video salió a la luz pública, porque evidentemente, trajo muchas consecuencias ese momento (…) Yo era el que más aparecía, era súper violento, pero era un video interno» recordó Elfenbein.

Finalmente, recién en 2015 se conoció que Manuel Neira, el ex marido de Pamela Díaz, vendió el celular de ella sin fijarse o borrar el contenido que este traía. Por lo que el nuevo propietario fue quien descubrió y filtró el video.