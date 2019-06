Michelle Carvalho desafío la censura en Instagram con topless artístico 26 junio

Desafiando toda la censura que impone Instagram frente a los desnudos, Michelle Carvalho sorprendió al subir una fotografía donde aparece haciendo topless, lo que le valió los halagos y aplausos por parte de todos sus seguidores.

La postal es una de las tantas que sacó durante su viaje a Rapa Nui hace algunas semanas, donde quiso dejar en evidencia su faceta mucho más empoderada.

La publicación que hasta el momento acumula más de 160 mil me gusta, estuvo acompañada de una parte de la letra de «Agua Segura», la canción de la cantante nacional Denise Rosenthal, que contó con la colaboración de Mala Rodríguez.

«Siempre escuché que una mujer tenía que ser. Todo eso que no quiero ser. Nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. Soy suficiente, soy muy valiente. Poco obediente, intransigente. Como un clavel soy frágil también. Sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor. Acaparadora, controladora. Como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer» escribió Michelle Carvalho.

