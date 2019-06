Este es el primer testimonio de Felipe Rojas tras la desaparición de Fernanda Maciel 27 junio

Sin duda conmocionó al país esta semana la revelación de que finalmente se encontraron los restos de Fernanda Maciel en la misma bodega donde fue vista por última vez. Es por esto que tras su aparición comienzan a aparecer detalles de la investigación realizada por Carabineros.

Es por eso que ahora se dio a conocer la primera declaración que dio el principal sospechoso de su asesinato, su vecino y amigo, Felipe Rojas. Resulta que 18 días después de la desaparición de la joven, funcionarios del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (Sebv) de Carabineros llegaron hasta el trabajo del hombre de 25 años. Esto debido a que según la reconstrucción, Rojas fue la última persona en verla con vida.

«Soy amigo de Fernanda Maciel hace 10 años, cuando ella llegó a vivir a la comuna, ya que soy vecino de ella, pero en algún momento nos alejamos» fueron las primeras palabras en su declaración, la que luego fue cambiando y entrando en contradicciones.

Al referirse al día que Fernanda desaparición, el 10 de febrero de 2018, Rojas comentó que su primer contacto con la joven fue a las 16:48 horas a través de WhatsApp. «Luego de eso me asomé en la pandereta que colinda ambos domicilios, manifestándole, ‘hola cómo estás, fumemos acá en mi casa’, a lo que me respondió Fernanda ‘pero vamos para la bodega’, negándome ya que mi jefe (…) me podía pillar y retarme (sic), manifestándole ‘ahí nos vemos’» asegura en la declaración.

Más tarde Rojas asegura que nuevamente intercambiaron mensajes. En estos le pregunta: «¿Tení smoking, te queda?» y ella le habría repsondido «no voy pa allá, voy con la Simona». Minutos después el ahora acusado la habría llamado para decirle: «No vengay con la Simona porque los perros se la van a comer».

En ese momento Felipe dijo que salió de su casa a comprar y luego a pasear en bicicleta hasta las 19:50. Tras volver a su casa habría intentado «nuevamente a llamar a Fernanda por la pared colindante, respondiéndome la madre, quien me manifestó ‘no salió’, volviendo a mandarle un mensaje vía WhatsApp a Fernanda donde le señalé ‘Te esperé cualquier rato, nunca llegaste. Yo ando cleteando'».

Al ser consultado por Carabineros, el joven enfatiza en este punto. «El día sábado concurrí a mi lugar de trabajo a las 19.50 horas, donde los perros estaban adentro y no vi a Fernanda en ese lugar».

Al otro día, Rojas aseguró que no vio salir a Fernanda Maciel y que tras preguntarle a su familia se preocupó. «Salí a ver una amiga a la comuna de Independencia y al salir vi a su pololo, Peter, preguntándole ‘oye y la Fer’, respondiéndome ‘no la he visto’. Poniéndome de acuerdo con la madre y la pareja de Fernanda en pasar a visitar a una amiga de ella de nombre Tamara, donde no habían moradores, enviándole a ella un mensaje a su Instagram».