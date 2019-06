Con esta emotiva carta la hija de Edith González se despidió de ella 20 junio

Hace una semana te contamos sobre el triste fallecimiento de la conocida actriz mexicana Edith González, tras una ardua lucha contra un cáncer de ovarios que padeció por tres años.

Edith se ganó el reconocimiento internacional gracias a sus roles de mujer fuerte y de carácter en icónicas teleseries como «Corazón Salvaje» y «Doña Bárbara», pero no son solo sus fanáticos los que la recuerdan de esta manera.

Pues su única hija, Constanza, le escribió una muy bella carta donde revela la imagen que tiene de ella, como la recuerda, además de asegurar que su mamá siempre estará junto a ella, aunque ya no esté.

«Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo»Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo» parte señalando la joven en la misiva que fue compartida por su tío, Víctor Manuel González, en el programa «Ventaneando».

Además de agregar sobre Edith González: «De pequeña, me acuerdo que sin importar qué tan grande o cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso. Y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6:00 de la mañana para jugar».

«Siempre hubo un beso sin importar la hora. Al igual, nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo como ‘la carta de resignación de un actor, es la muerte’, y así lo hizo» continuó.

En la carta, Constanza también le dedica unas emotivas palabras a Edith recordando cual fue probablemente su rol más importante en el mundo de la actuación, «Doña Bárbara».

«Cuando yo tenía 4 (años), mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara, y ella fue ‘Doña Bárbara’, la mejor ‘Doña Bárbara» escribió.

Finalizando su carta con una hermosa comparación: «Aunque ‘Doña Bárbara’ es un personaje muy fuerte, independiente y macho, ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú; porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo, mamá».