Ya está a la venta en Chilito la pastilla que ayuda a evitar el contagio de VIH 10 mayo

Ya se encuentra a la venta en nuestro país Truvada, el medicamento que evita contagiarse de VIH y sería eficaz en un 90%. La pastilla se conforma de una combinación de antirretrovirales tenofovir disoproxil y emtricitabina, que impide que el virus se multiplique.

«Les cuento que acabo de empezar a tomar PrEP: profilaxis preexposición. ¿Qué significa? Es un tratamiento preventivo para disminuir la probabilidad de adquirir VIH. No es 100% eficaz, por lo que no debe reemplazar el uso del condón», escribió en Instagram el ex presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, quien inició el tratamiento.

Los Hospitales Clínicos de la Universidad Católica y Universidad de Chile ya llevan meses prescribiendo este medicamento. Sin embargo, para acceder al PrEP (sus siglas en inglés) se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Personas que tienen relaciones sexuales no protegidas.

Personas que tienen más de una pareja sexual.

Personas que han tenido enfermedades o infecciones de transmisión sexual.

Personas que tienen una pareja portadora VIH que no está recibiendo tratamiento o que está recién iniciándolo.

El valor de Truvada es de $400 mil, sin embargo, todas aquellas personas que estén inscritas en el programa de la Universidad Católica y Universidad de Chile, podrán adquirirlo a $69 mil. Además, podrán acceder a su bioequivalente.