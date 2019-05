Indignación por corte de luz en más de 10 comunas provocado por débil llovizna

En la madrugada de este jueves, cayó una ligera llovizna en la Región Metropolitana. Sin embargo con esa lluvia tan poco significativa generó problemas en las horas de la mañana. Varias comunas terminaron con corte de luz, entre ellas Colina, La Florida, Macul, Peñalolén, Quinta Normal, Cerro Navia, Renca, Lampa, Til Til y Vitacura.

A las 8 de la mañana, seguían personas sin servicio en las comunas de Lampa, Colina, Tiltil y Quinta Normal. Esta situación molestó a la intendenta Karla Rubilar, quien en Twitter exigió explicaciones a Enel. Además, dijo que solicitará un informe a la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Desde 6 am monitorendo cortes de @enel_chile denunciados x usuarios en diferentes comunas. 6:30 am plataforma @SEC_cl aún NO tenía reporte de Enel x cortes denunciados. Inaceptable. Hemos exigido explicaciones de las causas de corte c/3 gotas de llovizna y un informe a SEC 8 am.

— Karla Rubilar B. (@KarlaEnAccion) 9 de mayo de 2019